’Nummer 57’ met pensioen, zadelrob uit Den Oever weer te water

Archieffoto Jacoline van Duijn Zeehond 57 op het strand. Bekijk Fotoserie

PETTEN - Vaste bezoekers van de stranden in de Noordkop kennen de oude dame. ’Nummer 57’, heet ze een beetje oneerbiedig.

Door Marten Visser - 19-1-2017, 19:42 (Update 19-1-2017, 19:42)

Naar het nummer dat in haar vacht ’gestempeld’ is. Waarschijnlijk een erfenis van de tijd die ze doorbracht in een opvang in Frankrijk of Engeland.

ANP Zadelrob Summer wordt uitgezet. De uit koers geraakte zadelrob werd vier maanden geleden in verzwakte toestand aangetroffen op het wad bij Den Oever. Normaliter leven zeerobben op de Noordpool.

Ze was vaste gast op de Noord-Hollandse stranden. Callantsoog, Petten, Den Helder, Zandvoort, Bloemendaal, Noordwijk: het maakte haar niet uit. Regelmatig schuifelde ze er het strand op om uit te rusten.

Omdat die rust haar vaak niet was gegund is de oude zeehond nu ’met pensioen gestuurd’, meldt de reddingsbrigade van Bloemendaal. De zeehond is overgebracht naar een rustige plek in het waddengebied.

Zeehond 57 gaat met 'pensioen' [video]

Regelmatig was hij te zien op de stranden van Bloemendaal, IJmuiden aan Zee en Zandvoort. Maar daar is zondag een eind aan gekomen. Zeehond 57 wordt naar een 'rustig wad' gebracht, meldt de Reddingsbrigade Bloemendaal.

Hoewel er niks met de zeehond aan de hand was alarmeerden voorbijgangers toch vaak de hulpinstanties wanneer ze op het strand lag. Omdat ze veronderstelden dat het dier in nood was. Maar de oude zeehond moest alleen wat vaker uitrusten, aldus de redders. Daar kwam niks van, signaleerden de redders.

Regelmatig stonden er drommen mensen om de zeehond heen, zodat die in de stress schoot en het water weer in ging. Daarom is besloten de zeehond te verplaatsen. Of dat heel veel zin heeft gehad? De mensen van Kustnieuws Nederland, die op Facebook al het nieuws over de kust bijhouden, betwijfelen het.

ANP Zadelrob Summer wordt bij zeehondencentrum Pieterburen in een kist gedreven voor voor zij wordt uitgezet.

Een dag na de verplaatsing kregen de mensen op de waddeneilanden negen meldingen van een ’hulpbehoevende zeehond’ op het strand. ,,Het kan ook zijn dat de zeehond juist drukke plekken met veel mensen opzoekt. Het is een bijzondere dame’’, meldt Kustnieuws.

De zadelrob die begin oktober werd gevonden bij Den Oever zal waarschijnlijk een stuk schuwer zijn. Het dier is vrijgelaten, boven Ameland. De zadelrob heeft de afgelopen maanden flink bijgegeten. Toen het dier bij Den Oever aanspoelde woog het 63 kilo, bij vrijlating was de zadelrob weer 143 kilo schoon aan de haak.