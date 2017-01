Vrouw op snorfiets gewond bij botsing in Middenmeer

MIDDENMEER - Een vrouw op een snorfiets is donderdag aan het einde van de ochtend met een busje in botsing gekomen op de Verlengde Breestraat in Middenmeer. Daarbij raakte de snorfietsster gewond.

De vrouw reed op de Verlengde Breestraat in Middenmeer, toen ze geen voorrang verleende aan de bestuurder van een busje die van rechts kwam. Zowel de vrouw als de man hadden elkaar niet gezien waardoor een ongeval onvermijdelijk was.

De vrouw is door de ambulancedienst meegenomen naar het ziekenhuis voor behandeling.