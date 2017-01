Wieringer moet acht ton vermeende criminele winst aan staat afdragen

HIPPOLYTUSHOEF - Marlon de J. (42) uit Hippolytushoef moet bijna acht ton aan vermeende criminele inkomsten aan de staat betalen.

Door Jeannine Verhagen - 20-1-2017, 6:30 (Update 20-1-2017, 6:30)

Dat heeft de rechtbank in Haarlem besloten na een ontnemingszaak die justitie tegen de Wieringer was begonnen in het kader van de zogeheten ’plukzewetgeving’.

Drugssmokkel

Marlon de J. zou het geld volgens het openbaar ministerie hebben verdiend door zijn betrokkenheid bij internationale drugs- en sigarettensmokkel, waarvoor hij eerder werd veroordeeld tot dertig maanden cel.

Via het visserijbedrijf waarvan hij mede-eigenaar is, zouden voorbereidingen voor het...