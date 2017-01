Auto vat vlam tijdens warm draaien in Schagen

Foto’s: DNP.NU / Patrick de Jong Bekijk Fotoserie

SCHAGEN - Een auto is donderdagochtend om 10.15 uur in brand gevlogen op de Johan Vermeerstraat in Schagen. Het voertuig brandde geheel uit.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Volgens een getuige stond de auto warm te draaien om de ruiten te laten ontdooien.

De eigenaar van de auto heeft eerst zelf geprobeerd om de brand te blussen, maar zonder succes. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur uiteindelijk uitgemaakt.

Het voertuig, dat als verloren kan worden beschouwd, is inmiddels weggehaald.