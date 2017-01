’Hoge datacenters passen prima langs A7 bij Middenmeer’

MIDDENMEER - Datacenters tot maximaal veertig meter hoogte zijn landschappelijk ’prima inpasbaar’ op grond langs de A7 in de uitgestrekte Wieringermeer, op of nabij bedrijventerrein Agriport in Middenmeer.

Door Martijn Gijsbertsen - 18-1-2017, 20:00 (Update 18-1-2017, 20:00)

Tot die conclusie komen wethouders Theo Groot (openbare ruimte) en Theo Meskers (economische zaken) van de gemeente Hollands Kroon.

Het duo is recent, in gezelschap van de Noord-Hollandse gedeputeerden Jaap Bond en Joke Geldhof, naar de regio Greater Dublin in Ierland geweest.

Impact

Doel van deze oriëntatie- en inspiratietrip was om met eigen ogen serverparken met bebouwing...