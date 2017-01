#ditismijnkrant: ’Voedselbank in Noordkop heeft een plek dankzij de krant’

ANNA PAULOWNA - ,,Voedselbank? Dat is van de grote stad, hoorden we lang. Twaalf jaar zijn we actief. We hebben een plek verworven in de samenleving. Met veel dank aan de Schager Courant.”

Door Ed Dekker - 18-1-2017, 17:04 (Update 18-1-2017, 17:06)

Nico Vlaming van Voedselbank Kop van Noord wijst op de betekenis van regionale journalistiek. De dagelijkse verslaggeving in de regio dreigt in de knel te komen door het plan om 45 banen te schrappen bij deze krant en de andere dagbladen van Holland Media Combinatie. Vanwege de actie #ditismijnkrant schrijven wij over onderwerpen waarin de Schager Courant een rol speelde.

140 adressen

In 2013 had de voedselbank snel bijna 20.000 euro bij elkaar voor een koelwagen. ,,Zonder de vele publicaties was dat nooit gelukt. Ook zette de krant zich in voor onze kerstdiners en nieuwbouw in Anna Paulowna.” Elke week levert de particuliere stichting op 140 adressen in Schagen en Hollands Kroon een pakket. Zestig vrijwilligers zetten zich daarvoor in.

De jaarlijkse exploitatielasten van de Kop van Noord zijn 42.000 euro. Vlaming: ,,Voor de helft zijn wij afhankelijk van giften. Elke keer is het spannend of dat lukt. Publiciteit blijft heel belangrijk.”

