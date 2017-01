Buren bijten zich vast in windmolen Nieuwe Niedorp

NIEUWE NIEDORP - Hun bezwaarschrift tegen de vervanging van de bestaande windturbine aan de Terdiek 16 is afgewezen, maar Wim en Carolien Luiken uit Nieuwe Niedorp later het er niet bij zitten. Volgende stap is de rechtbank.

Door Lydia Jasper - 19-1-2017, 7:00 (Update 19-1-2017, 7:00)

De overburen, de familie Bood, willen hun windmolen - die al ruim vijftien jaar draait - vervangen. Zij beloven dat de situatie er voor de buurt beter op wordt: het nieuwe exemplaar draait rustiger en produceert minder geluid.

Maar daar heeft de familie Luiken geen boodschap...