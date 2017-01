Kale boel na rooien essen Marktstraat/Handelsstraat Schagen

Foto Hollandmediacombinatie De essen in de Marktstraat verdwijnen.

SCHAGEN - Een kale boel ineens aan de Handelsstraat en de Marktstraat in Schagen.

Door Marten Visser - 18-1-2017, 19:32 (Update 18-1-2017, 19:32)

In opdracht van de gemeente Schagen kapte de firma Stoop Groenvoorziening uit Waarland hier woensdag 24 essen. De bomen moeten weg omdat ze ziek zijn, stelt de gemeente. Diverse bomen zijn aangetast door zwammen of ze ’vertonen gebreken in de stam of in de kroon’.

De straat blijft niet zo kaal: de gemeente gaat tien nieuwe bomen terugplaatsen. Opnieuw 24 bomen planten gaat volgens de gemeente niet lukken: te weinig plaats.