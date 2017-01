Vrachtwagens van 46 meter lang rijden door Burgervlotbrug

Foto's: DNP.NU/Ramon Vegelien Bekijk Fotoserie

BURGERVLOTBRUG - Vrachtwagens met enorme wieken achterop reden woensdagochtend door Burgervlotbrug. Bewoners stonden raar te kijken van het opvallende transport.

Door Jan Balk - 18-1-2017, 7:52 (Update 18-1-2017, 7:54)

De vrachtwagens reden rond 05:30 uur door het dorp heen. De wieken zijn bedoeld voor de nieuwe molen naast een boerderij aan de Belkmerweg.

De vrachtwagens van 46 meter lang reden in verband met de bochten met moeite over de kleine weggetjes en over de N9. Vanwege de veiligheid en voor het begeleiden van het transport reden er meerdere voertuigen mee.

De vrachtwagens waren rond 0:30 uur vertrokken uit een klein dorpje in Duitsland waar de molen is gebouwd. De vrachtwagens zouden aanvankelijk dinsdagavond rond 22.00 uur vertrekken, maar door de mist moest de rit worden uitgesteld.