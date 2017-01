Veertigste honderdtonner bij Zijper veehouderijbedrijf Kraakman

Foto Marc Moussault Veehouder Mark Kraakman bij de veertigste koe met 100.000 liter melk, samen met partner Naomi en zoontje Sef. In zijn hand de ’Zilveren Koe’ uit 2000, de onderscheiding voor de eerste honderdtonner.

SINT MAATENSBRUG - De veertigste honderdtonner op hetzelfde veehouderijbedrijf! Hamoriana 45 was zeventien jaar geleden de eerste koe bij de familie Kraakman in Sint Martensbrug die de mijlpaal van 100.000 liter bereikte. Delta Belinda 2 is nummer veertig. Met deze zeldzame productieve prestatie staat Kraakman nu in de agrarische top vijf van Nederland.

Door Ed Dekker - 17-1-2017, 19:55 (Update 17-1-2017, 19:55)

Uniek is het niet meer dat een koe de grens van 100.000 liter melk overschrijdt. Met de stijging van de gemiddelde productiviteit besteden fokveeorganisatie CR Delta en de zuivelfabriek...