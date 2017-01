Een plein voor Jan en Clazina de Ronde bij kinderdagverblijf Callantsoog

foto marc moussault Voor de oudere kinderen van Kappio waren er vanwege de opening lekkere pannenkoeken.

CALLANTSOOG - Wie een berg werk verzet voor het nieuwe kinderdagverblijf in Callantsoog verdient een passende beloning.

Door Marten Visser - 17-1-2017, 20:33 (Update 17-1-2017, 20:33)

En die kregen Jan en Clazina de Ronde gistermiddag. Het plein voor het dagverblijf draagt hun naam. Inclusief officieel ’straatnaambord’ vlak naast de toegangsdeur van het dagverblijf van kinderopvangorganisatie Kappio.

Met de opening van het kinderdagverblijf heeft Callantsoog een ’ingraal kindcentrum’, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Kinderen kunnen er van nul tot twaalf jaar terecht. Eerst in het dagverblijf ’t Eerste Stapje, dan in de peuterschool met dezelfde naam, later op basisschool Frankendael, gecombineerd met buitenschoolse opvang Sie (je) zo.

Het dagverblijf draait al even, zegt leidster Renate van der Welle. ,,Sinds oktober, maar we vonden dat er zeker nog een officiële opening moest komen.’’ De opvang zit in voormalige peuterschool. Die is verplaatst naar een lokaal aan de andere kant van de hal, dat leeg kwam. De mensen van Kappio kregen bij de verbouwing van de vroegere peuterschool (er moesten voor de dagopvang onder meer slaapkamertjes komen) enorm veel hulp van vrijwilligers. Van der Welle: ,,Geweldig, de saamhorigheid is hier groot.’’ Ze denkt dat er behoefte is aan een dagverblijf in Callantsoog. ,,Zo’n voorziening was hier nog niet.’’