Mensen gezocht voor filmopnamen in Scagon

SCHAGEN - Gezocht: enthousiaste mensen voor filmopnamen in het Scagon Theater in Schagen, volgende week donderdag 26 januari. Een professioneel team gaat hier aan de slag en zoekt lezers uit bij voorkeur de leeftijdsgroep 18-40 jaar die in de film willen figureren.

Door Ronald den Boer - 17-1-2017, 16:19 (Update 17-1-2017, 16:19)

,,We kunnen er niet heel veel over zeggen. Dat is niet om flauw te doen, maar we willen juist zoveel mogelijk spontaniteit bij de mensen en dat lukt het beste als ze vooraf zo min mogelijk weten. Maar niemand wordt in zijn hemd gezet en iedereen krijgt de opnamen vooraf te zien’’, verzekert Marijke de Val, een van de teamleden.

De opnamen in het Scagon Theater vinden naar keuze in de ochtend of de middag plaats, in overleg met de deelnemers. Die krijgen als dank een cadeautje, eten en drinken. Eventuele reiskosten worden vergoed.

Voor aanmelding en informatie: marijkedeval@xmsnet.nl of maartje.paans@mac.com