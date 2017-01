Een goeie buitensporter ruikt een beetje, zegt Aris Homan uit Schagen

Foto’s Aris Homan Een van de zeldzame keren dat hij Homan in Denemarken een blauwe lucht ziet. En dan werken de paden niet mee. ,,Dit lijkt mooi, maar je moest het niet in je hoofd halen hier naar beneden te fietsen.’’ Inzet: eindpunt Skagen. Bekijk Fotoserie

SCHAGEN - Laat ik eens wat leuks doen in het jaar dat ik 75 word. Denkt Aris Homan uit Schagen. Hij fietst in de zomer van 2016 van Schagen naar Skagen, in het noordelijkste puntje van Denemarken. Beetje jammer dat het weer niet meewerkt. En dat is nog zacht uitgedrukt. ,,Ze moesten bij de receptie van de campings waar ik me kwam melden een dweiltje onder me neerleggen. Elke keer stond ik daar bij de balie weer een plasje te maken.’’

Door Marten Visser - 17-1-2017, 13:15 (Update 17-1-2017, 13:32)