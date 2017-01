Plan ’t Veld-Noord in voorbereiding

’T VELD - Voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden in ’t Veld-Noord moeten er nog wat hordes genomen worden.

Door onze verslaggeefster - 17-1-2017, 10:48 (Update 17-1-2017, 10:59)

In dit stadium staan diverse onderzoeken gepland. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de juridische houdbaarheid van het bestemmingsplan dat in het verleden voor ’t Veld-Noord is gemaakt?

Eind vorig jaar heeft de provincie groen licht gegeven voor de zo gewenste ontwikkeling van woningbouw in ’t Veld-Noord. Nog voordat er een schep de grond in kan gaan, moeten er allerlei procedures in gang worden gezet en afgerond. Het college van Hollands Kroon heeft daarom onlangs ingestemd met een plan van aanpak.

Financieel

Niet geheel onbelangrijk is de vraag of het bouwen van zestig woningen financieel uitvoerbaar is. Daarnaast wordt er op verzoek van de provincie een onderzoek gedaan naar de consequenties van het onttrekken van de agrarische gronden voor de agrarische sector.

Afhankelijk van de uitkomsten van deze onderzoeken zijn er in het bestaande plan van aanpak verschillende scenario’s beschreven voor het vervolgproces.

Het college zoekt bij de uitvoering van het plan van aanpak de samenwerking met partners, betrokkenen en gebiedsgebruikers.