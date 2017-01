Meeste statenfracties voor vertrek bedrijf ZAP uit Van Ewijcksluis

VAN EWIJCKSLUIS - De meeste politieke partijen in het provinciaal bestuur pleiten voor verplaatsing van coöperatie ZAP. Zeker zes van de elf fracties kiezen voor verhuizing van het bedrijf uit hartje Van Ewijcksluis en nieuwbouw in het buitengebied van Anna Paulowna. Het zestal heeft veertig van de 55 zetels in Provinciale Staten.

Door Ed Dekker - 16-1-2017, 22:09 (Update 16-1-2017, 22:09)

Deze nieuwe wending in een slepende zaak is volgens SP-statenlid Marnix Bruggeman het resultaat van overleg tussen statenfracties, maandagmiddag in Haarlem. In 2014 wees de provincie vestiging aan de Kerkweg...