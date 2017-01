Gedichten leerlingen Clusius College in bibliotheek Schagen

SCHAGEN - Alle inzendingen van de dichtwedstrijd voor een nieuwe schooldichter van het Clusius zijn te bewonderen in de bibliotheek van Schagen.

Door redactie Schagen - 16-1-2017, 14:07 (Update 16-1-2017, 14:13)

Het Clusius College heeft Nika Bakker gekozen tot schooldichter 2016-2017. Zij volgt Jeanel van der Leij op. Het winnende gedicht van Nika komt op een prominente plek te hangen, in de hal van de hoofdingang van de school. Het gaat, geïnspireerd door paarse Vrijdag, over de liefde tussen jongeren van welk geslacht dan ook en de gevoelens van twijfel die dat met zich mee kan brengen.

In de dichtwedstrijd van het Clusius College worden leerlingen uitgedaagd tot het schrijven van een gedicht om zo mee te dingen naar deze titel. De gedichten dit jaar waren volgens de jury van hoog niveau. Een van de juryleden gaf aan regelmatig ontroerd te raken van de inzendingen en onder de indruk te zijn van de dichttalenten.

De bibliotheek is te vinden in Markt 18, Torenstraat 1a in Schagen.