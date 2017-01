Ontdek je plekje

Foto’s John Oud Het nieuwe plekje. Wie er iets over kan vertellen, mag reageren. Bekijk Fotoserie

Op de foto van vorige week bleek een lastig te vinden plekje te staan, gezien het aantal reacties. Toch wisten een aantal lezers de juiste plaats aan te duiden, zie hun reacties hieronder. Wie iets kan vertellen over het plekje op de nieuwe foto, mag reageren via redactie.sc@nhd.nl of Rensgars 3, 1741 BR Schagen.

,,Deze schapen lopen aan de Stroeërdijk in Den Oever, net voorbij het bedrijf van de gebr. Rotgans’’, schrijft N.A. Vermaat-Kamp.

,,Dit ’schapendaikie’ is langs de Stroeërweg, op Wieringen. Het is doodlopend. De huizen achter de dijk staan aan de Elft. De fotograaf heeft de foto, met belangstelling van de schapen, in de polder Waard Nieuwland genomen, voor de boerderij van de familie Rotgans aan de Stroeërweg.’’, zegt Cees Eriks.

,,De fotograaf staat op het doodlopende weggetje de Stroeërdijk, waar ik geboren en opgegroeid ben in een stolpje. In het stolpje wat te zien is woonde toen Cor van Savoyen en zijn dochter. Zij hadden de koeien op en achter de dijk aan het zeel. Die werden toen met de hand door Grietje gemolken. Dat was zo in de jaren ’50-’60’’, herinnert Riet Mulder zich.

Jan Post reageert: ,,Fotograaf John Oud was weer eens een keertje op Wieringen. De schapen lopen hier op de Stroeërdijk, de oude Wierdijk die op de zuid kant van Wieringen ligt. Aan het einde van de straat en foto kun je de Polder Waard Nieuwland zien. Aan de andere kant komt de Elft in zicht, door de dijk heen.’’