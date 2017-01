Vrouw op fiets hard onderuit door gladheid in Schagen

Foto's: DNP.NU/Ramon Vegelien Bekijk Fotoserie

SCHAGEN - Op de Laan in Schagen is maandag een vrouw op een fiets door de gladheid onderuitgegaan. Het slachtoffer raakte ernstig gewond.

Door Jan Balk - 16-1-2017, 10:52 (Update 16-1-2017, 11:28)

Het slachtoffer viel rond 09:00 uur op de weg en moest gestabiliseerd worden. Zij had last van haar nek en kampte met rugklachten.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Er was nog weinig gestrooid in Schagen.