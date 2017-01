Strooiwagen glijdt in sloot in Sint Maarten

SINT MAARTEN - Een trekker die bezig was met het strooien van zout is zelf slachtoffer geworden van de gladheid. Het voertuig gleed de sloot in aan de Ingenieur Krabbeweg in Sint Maarten.

De trekker met aanhanger was van het spiegelgladde boerenlandweggetje gegleden, ondanks de dikke wielen. Wat er precies gebeurd is is nog niet bekend.