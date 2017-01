Vaart maken met huis voor het leven in Schagen

SCHAGEN - Schagen (en de andere Noordkopgemeenten) moeten meer vaart maken met verduurzaming en levensloopbestendig maken van woningen. Dat schrijft de Woonadviescommissie (WAC) Schagen-Hollands Kroon aan het college van Schagen. Wethouder Jelle Beemsterboer stelt dat de gemeente hier al mee bezig is.

Door Harry de Jong - 16-1-2017, 7:00 (Update 16-1-2017, 7:00)

De WAC is bezorgd over de voortgang van de realisatie van levensloopbestendige woningen, terwijl er op korte termijn behoefte is aan aangepaste woningen voor mensen die niet of minder mobiel zijn. ’U maakt voortgang met het bouwen van nieuwe woningen, maar die voortvarendheid zien we niet bij het geschikt maken van bestaande woningen voor mensen met mobiliteitsproblemen’.

De gemeente zou meer voorlichting en adviezen moeten geven over woningaanpassingen, een zogenoemde blijverslening moeten aanbieden om aanpassingen mogelijk te maken en afspraken moeten maken over om bestaande huurhuizen geschikt te maken voor bewoners op hoge leeftijd, vindt de WAC.

Proefproject

Wethouder Beemsterboer stelt dat al hard wordt gewerkt aan verduurzaming en levensloopbestendig maken van woningen. ,,Door de gemeente én door Wooncompagnie, die het in haar programma meeneemt.’’ In Waldervaart loopt hiervoor al een proefproject, waarvoor geld is vrijgemaakt. Er zal een tweede proefwijk volgen. ,,Via De Kop Werkt wordt er met de andere Noordkopgemeenten regionaal nog meer geld vrijgemaakt. Punt is wel dat het een keus van bewoners zelf blijft: kies je voor een beter geïsoleerd, bredere deuren omdat je in de toekomst wellicht in een rolstoel belandt? Of ga je toch voor een nieuwe keuken?’’

Schagen bestudeert de mogelijkheid voor een blijverslening, geeft Beemsterboer aan. Hij verwacht hier nog begin dit jaar duidelijkheid over te kunnen geven.