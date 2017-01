Busje slaat over de kop in Oude Niedorp

OUDE NIEDORP - Een bestuurder van een busje is zondagochtend met zijn voertuig over de kop geslagen nadat hij in de slip raakte bij de afslag tussen Oude Niedorp en Nieuwe Niedorp.

Door Internetredactie - 15-1-2017, 11:30 (Update 15-1-2017, 11:30)

Wonder boven wonder kwam de automobilst met de schrik vrij. Hij is veilig thuisgebracht.

Het busje gleed richting de zijkant van de weg en vervolgens rolde het voertuig over het gras.

Door het ongeval werd de N242 tussen Verlaat en Nieuwe Niedorp deels afgesloten.