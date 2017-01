Arrestatieteam houdt man aan bij burenruzie in Wieringerwerf

Foto ter illustratie: ANP

WIERINGERWERF - Een arrestatieteam heeft zaterdagavond een 33-jarige man aangehouden na een burenruzie op de Hoeker Wieringerwerf.

Door Internetredactie - 15-1-2017, 10:58 (Update 15-1-2017, 10:58)

Rond 17.40 uur kreeg de politie een melding van de ruzie. Ter plaatse bleken de ruiten van een woning te zijn ingeslagen. De bewoner verklaarde dat zijn buurman bij hem was binnengekomen en de boel kort en klein sloeg. Hij was inmiddels naar buiten gevlucht. Kort daarna was de verdachte naar zijn eigen huis gelopen om een mes te pakken.

Toen de agenten aankwamen, bleek de verdachte weer naar binnen te zijn gegaan. Hij weigerde naar buiten te komen en bedreigde de politie dat hij hen zou prikken of neerschieten. Daarop besloten agenten een arrestatieteam te laten komen.

De verdachte werd uiteindelijk overgebracht naar het bureau. In zijn woning vond de poltie een stuk buis wat waarschijnlijk bedoeld was als slagwapen, een mes en een alarmpistool. De wapens zijn in beslag genomen.