Meisje (17) mept agenten met handtas en schopt om zich heen in Schagen

Foto ter illustratie: ANP

SCHAGEN - De politie heeft zondagmorgen een 17-jarig meisje uit Schagen aangehouden wegens het mishandelen van agenten. Het meisje sloeg de agenten met haar handtas na een opstootje op de Markt.

Door Internetredactie - 15-1-2017, 10:32 (Update 15-1-2017, 10:33)

Omstreeks 03.25 uur kreeg de politie een melding van de ruzie. Ter plaatse werden door meerdere agenten de ruzieënde groepen uit elkaar gehaald.

Een persoon werd even apart genomen om te kunnen controleren wie hij was. Drie meiden waren het daar niet mee eens en probeerden bij de jongen te komen. Toen zij werden tegengehouden begon een van de meisjes met haar tas te slaan. Direct daarna stompte zij een agent in zijn gezicht.

Het meisje werd aangehouden en in een politieauto gezet. Zij bleef zij echter verzetten, door om zich heen te schoppen. Ook beet ze een andere agent. De gewelddadige tiener is voor verhoor overgebracht naar het bureau.