Beemster Schagen gouddelver ondernemersverkiezing

Foto HMC/Harry de Jong Vlnr: Hans Bouterse van de OFS, wethouder Jelle Beemsterboer en Cor Posthumus, Brian Wals en Ben Schouten van Beemster Schagen.

SCHAGEN - Beemster Schagen is zaterdagavond als grote winnaar uit de bus gekomen bij de Ondernemersverkiezing 2016.

Door Harry de Jongh.de.jong@hollandmediacombinatie.nl - 15-1-2017, 0:15 (Update 15-1-2017, 0:15)

De audio- en telecommunicatiewinkel uit het Makado Centrum werd gekozen als Ondernemer van het jaar van de Ondernemers Federatie Schagen én won de Publieksprijs van de Schager Courant. ,,Prachtig, dat de stap die we hebben durven maken zo wordt gewaardeerd’’, aldus ondernemer Cor Posthumus van de winkel.

Daarmee doelde hij op de verhuizing van de zaak het afgelopen jaar. Beemster Schagen ging binnen het Makado naar een nieuwe stek. Naar een locatie die liefst drie keer zo groot is als de oude winkel. Een stap waarvoor al enkele jaren terug de eerste voorbereidingen werden getroffen. ,,In een tijd van crisis hebben we durven uitbreiden. Dat ondernemerschap wordt door collega’s blijkbaar onderkend.’’

Het Westfries kaashuis werd gekozen als beste starter, met Pand Raak vlak hierachter als nummer twee.