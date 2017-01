Stormloop op kaartjes voor Badpop in Waarland

WAARLAND - Het loopt storm voor Badpop in Waarland. De voorverkoop ging zaterdag van start, ’s avonds was al 75 procent van de 3800 beschikbare kaarten verkocht.

Door Harry de Jong - 14-1-2017, 19:10 (Update 14-1-2017, 19:11)

De verwachting is dat het laatste kwart van de kaarten zondag de deur uit gaat. Figuurlijk gesproken dan, want de voorverkoop gebeurt digitaal. De orgaisatie van het popfestival overwoog nog even achthonderd kaarten achter de hand te houden om die via een fysieke voorverkoop beschikbaar te stellen, maar zag daarvan af.

,,Dat hadden we willen doen om mensen uit het dorp zelf de kans te bieden nog aan een kaartje te komen, voor het geval ze achter het net vissen. Maar het beeld is al dat er vooral kaartjes worden gekocht door mensen uit de directe omgeving. Zodoende blijft het alleen bij voorverkoop via internet’’, aldus Waarlander Ron Stoop namens de organisatie.

Badpop op het zwembadterrein in Waarland is op vrijdag 14 juli. Grote publiekstrekker is de aloude Haagse rockband Golden Earring.