Corfwater in Petten zoals het ook kan zijn

PETTEN - De ontwikkelingen van nieuwe paviljoens en strandhuisjes op het nieuwe strand van Petten liggen door een bezwaarprocedure bij de Raad van State stil. In afwachting daarvan is ook van de herontwikkeling van het campingterrein van Corfwater nog geen sprake. Maar de plannenmakerij om de badplaats nieuw leven in te blazen, gaat ondertussen door.

Door Harry de Jong - 14-1-2017, 13:55 (Update 14-1-2017, 14:21)

Dat werd duidelijk tijdens de informatieavond die de gemeente Schagen en andere betrokken partijen afgelopen week hielden in het dorp. Die avond kwamen bijvoorbeeld de activiteiten rond de drie tankvallen in het dorp voorbij. Dat betrof onder meer de 25 extra parkeerplaatsen die met behulp van grasbetontegels worden gerealiseerd lans de Singel. Ook krijgen de tankvallen een meer duinachtige uitstraling.

Nollenachtig

,,Een beetje een nollenachtig landschap; zo zou je het inderdaad kunnen noemen’’, zegt ’Petten-wehouder’ Jelle Beemsterboer. ,,Meer accentverschillen, een duinachtige aanplanting.’’

Beemsterboer haalde ook het plan Petten Plaza aan van architect Jan Kramer, zijn vrouw en dorpsraadvoorzitter Joke Kruit en Dick-Jan en Margriet Schermer: nieuwe winkels in combinatie met appartementen aan de oostzijde van het nieuwe Plein 1945. Het ontwerp-bestemmingsplan om dit mogelijk te maken ligt inmiddels op tafel bij de gemeente Schagen.

De pogingen om het kerkje aan het Plein te verkopen als restaurant hebben nog niet tot succes geleid. De voormalige kerkruimte is voorlopig weer uit de verkoop genomen. ,,We hebben het idee dat ook voor dit onderdeel van de plannen geldt, dat belangstellenden eerst nog even afwachten hoe de bezwaarprocedure bij de Raad van State afloopt’’, aldus Beemsterboer.

Afwachten

Afwachten doet in elk geval TIC West, de nieuwe eigenaar van camping Corfwater en Huis ter Duin. Mike Schouten van TIC West schetste wel wat de plannen zijn op het campingterrein. Opzet is er recreatiewoningen te realiseren. Niet te dicht op elkaar. Op termijn in totaal om en nabij de tachtig stuks.

,,Ik hoorde positieve reacties tijdens de informatieavond’’, zegt Schouten. ,,Maar zolang de procedure bij de Raad van State nog loopt, draait de camping gewoon door. Dat doen we heel serieus; het is geen kwestie van op de winkel passen. We investeren gewoon nog in een goede exploitatie. Daar hebben we zelf baat bij. Nu en in de toekomst, als we het terrein met recreatiewoningen moeten promoten.’’

Hotelbestemming

Huis ter Duin verliest per 1 april zijn status als vluchtelingenopvang. ,,We onderzoeken de mogelijkheid om er een hotelbestemming aan te geven’’, vertelt Schouten. ,,Op het terrein van Huis ter Duin is daarbij ook nog ruimte om appartementen te realiseren. Dat is een optie. Maar ook hiervoor geldt dat eerst de procedure bij de Raad van State moet worden afgewacht.’’

Schouten kon desondanks al wel diverse sfeerbeelden weergeven van de ontwikkelingen die TIC West op het terrein van Camping Corfwater en Huis ter Duin voor ogen heeft. Het dorp is in spannende afwachting.

Al kan alles ook anders worden als de Raad van State Het Zijper Landschap gelijk geeft met zijn bezwaren. Dan moet Petten weer pas op de plaats maken.