Gedwongen afscheid in Waarland en De Noord: opnieuw een vrouw weg van de kansel

Foto Marc Moussault Pastoraal werker Marion Bleeker in de Wulframkerk te Waarland. ,,Rouwdiensten vond ik het mooiste. Dan kan je er volledig zijn voor mensen.”

HEERHUGOWAARD/WAARLAND - Dolgraag had pastor Marion Bleeker-Burger (65) uit Heerhugowaard willen doorgaan. Al jaren legt zij haar hele ziel en zaligheid in ’de kerk’. Bisschop Jozef Punt is onverbiddelijk. Pensioen is pensioen. Met haar gedwongen afscheid van de parochies Waarland en Heerhugowaard-De Noord verlaat opnieuw een vrouw de kansel. Als een van de laatsten.

Door Ed Dekker - 14-1-2017, 11:25 (Update 14-1-2017, 11:25)

Als pastoraal werker heeft Marion Bleeker veel kunnen betekenen voor de gelovigen in de Wulfram- en Heilig Hartparochie. In en – vooral – buiten het kerkgebouw zette zij...