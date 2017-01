Burgemeester van Schagen: krant is dichtbij en onmisbaar

Foto Marc Moussault Burgemeester Marjan van Kampen van Schagen: #ditismijnkrant.

Onder de slogan #ditismijnkrant wijst burgemeester Marjan van Kampen van Schagen op het belang van volwaardige regionale journalistiek.

Zij vreest voor ingrijpende gevolgen voor het Noordhollands Dagblad en andere regionale kranten van Holland Media Combinatie, als de aangekondigde reorganisatie door de Telegraaf Media Groep (TMG), de ’moeder’ van dit dagblad, doorgaat en er 45 journalistieke banen in de regio’s verdwijnen.

Van Kampen pleit voor behoud van de huidige regionale krant. Telegraaf Media Groep wil flink bezuinigen bij haar regionale dagbladen, waaronder de Schager Courant, en netto 45 functies schrappen. Dat moet juist niet gebeuren, stelt Van Kampen. Hieronder legt zij dat uit.

’Het is niet mijn gewoonte om me als burgemeester uit te laten over de bedrijfsvoering van de media. Ik schrijf deze brief uit overtuiging dat lokale kranten onmisbaar zijn en roep het Telegraafconcern op om niet te bezuinigen op de regionale bladen, zoals de Schager Courant.

Broodnodig

Deze krant is onmisbaar, onder meer vanwege de controlefunctie op de lokale overheid. Dat is voor een gemeentebestuur heus niet altijd leuk, maar wel broodnodig. Wij, als gemeentebestuur, doen alles zo goed mogelijk voor het algemene belang van onze inwoners. En we vertellen daar graag over tegen de pers.

Hoe goed is het dan dat de journalist goede kritische vragen stelt! Hij houdt ons een spiegel voor, waarin wij zien hoe de inwoner ons ziet: is het allemaal wel zo? Kan het niet even beter? Dat houdt ons scherp. Een overheid die niet tegen kritiek kan, wil elders in de wereld al gauw de journalist de mond snoeren.

Breed gelezen

Gelukkig hebben wij in ons land persvrijheid en vrije nieuwsgaring. Laat het dan ook niet zo zijn dat alleen economische motieven dat wel zouden veroorzaken. Ik weet wel wat de economen zeggen: alles gaat digitaal en dat is de toekomst. Namens onze gemeenteraad herhaal ik daarom graag wat de raad heeft gezegd: ’Digitaal is prima maar moet je niet afdwingen. De krant wordt breed gelezen. Dat is het medium waarmee we iedereen bereiken.’

De Schager Courant is ook onmisbaar voor gewoon het menselijke verhaal. Het grote en kleine leed dat ons mensen kan overkomen. Onze krant schrijft over scholen, werkkringen, bedrijven. Over wat er in onze omgeving gebeurt, over veranderingen.

Vluchtelingen

Goed voorbeeld is de serie in de Schager Courant over de opvang van vluchtelingen. Het verhaal werd van alle kanten belicht. Dat heeft zoveel begrip opgeleverd! Hetzelfde bij overlast van jongeren in Tuitjenhorn en Schagen.

Jongeren zijn ook kwetsbaar, het is niet zo zwart-wit. Door de vele facetten te belichten wordt het voor de lezers herkenbaar en begrijpelijk. Via de krant lezen we over elkaar, leren we daarvan en zijn we voor elkaar geen vreemden.

Herkennen

De Engelse uitdrukking ’penny wise, pound foolish’ is hier ook van toepassing: nu bezuinigen op het regionale dagblad haalt juist de reden weg waarom mensen abonnee zijn van deze krant.

Als zij zichzelf niet meer herkennen in de berichtgeving, is hun reden zich te abonneren ook verdwenen. Daarom deze brief en een warm pleidooi voor het behoud van onze onmisbare Schager Courant’.

Marjan van Kampen, burgemeester van Schagen