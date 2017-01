’Raar verhaal’ nekt inbrekers Nieuwe Niedorp

Archieffoto

NIEUWE NIEDORP - ,,De buurvrouw belde rond half acht ’s avonds op dat er twee mannen in de tuin van de buren stonden. Daarop zijn mijn man en ik direct naar buiten gegaan’’, zegt Brenda Ketting (34).

Door Mike Deutekom - 13-1-2017, 14:33 (Update 13-1-2017, 14:40)

Twee Alkmaarders vast in politiecel

De Niedorpse zorgde er samen met haar man Svend (36) én oplettende dorpsgenoten voor, dat twee Alkmaarders van 18 en 31 jaar oud woensdag konden worden opgepakt.

De beide mannen werden door Brenda en Svend aangesproken. ,,We vroegen wat ze deden in de tuin van onze buren, die er op dat moment niet waren. Ze vertelden een raar verhaal dat ze aan het schuilen waren voor een andere groep, die hen in elkaar wilde slaan. Dat klonk ons wat ongeloofwaardig in de oren, aangezien we hadden gezien dat ze uit een auto waren gestapt. Als je achtervolgd wordt, kun je ook gewoon in je auto stappen lijkt me.’’

Toen de mannen door hadden dat hun verhaaltje niet werd geloofd, gingen ze ervandoor. ,,Svend ging erachteraan en wist één van hen aan te houden. Inmiddels was de politie al in de buurt, want die had ik gelijk gealarmeerd, en agenten kwamen Svend te hulp. De tweede verdachte was weggevlucht.’’

Helikopter

De Alkmaarder had de pech dat naast een aantal agenten en een ingezette politiehelikopter, ook half Niedorp en Winkel mee zocht naar de verdachte. Voornamelijk vanuit huis, en in contact met dorpsgenoten via Facebook en Whatsapp. En met resultaat. Ook de tweede verdachte werd door agenten aangehouden. Het duo zit nog in de cel, terwijl wordt onderzocht of ze ook met de eerdere inbraken wat te maken hebben.

Toevallig had wijkagent in Niedorp Bas Dirkmaat er via Instagram en Twitter onlangs nog toe opgeroepen: maak met je straat of wijk een buurtapp aan, en help de politie om inbrekers te vangen. ,,Beste Niedorpers, de inbrekers blijven onze wijk vinden en richten veel leed en schade aan. Help mij om onze wijk weer inbraak vrij te maken. Maak met je straat of wijk een buurtapp volgens de SAAR methode (Signaleer - neem verdachte situatie waar - , Alarmeer - bel de politie via 112 -, App - stuur een bericht in de groepsapp -, Reageer - verstoor een eventuele inbraak -)’’, liet Dirkmaat weten.

En met resultaat. In Winkel zijn er al appgroepen in de Bloemenbuurt, Tulpappel en het buitengebied (Langereis, Westfriesedijk, Ooievaarsweg, Oude Provincialeweg), In Niedorp werd de oprichting van een viertal andere aangekondigd. Ook is er voorgesteld om een gezamenlijke Niedorp-appgroep in het leven te roepen.