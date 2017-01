Waarschuwing voor agressieve klusjesmannen in Hollands Kroon

ANP

HOLLANDS KROON - Meerdere keren zijn afgelopen dagen inwoners van Hollands Kroon lastiggevallen door agressieve klusjesmannen, zogeheten travellers.

Door internetredactie - 13-1-2017, 13:36 (Update 13-1-2017, 13:36)

Het aanbieden van diensten gebeurt in sommige gevallen op dusdanig agressieve wijze dat men niet durft te weigeren. De travellers gaan van deur tot deur en willen dakgoten schoonmaken, schilderen of asfalteren. Vervolgens bedreigen ze, lichten ze mensen op en plegen diefstallen.

Achteraf blijkt het werk niet of zeer slecht gedaan en moet de klant meer betalen dan afgesproken. Deze groep wordt 'travellers' genoemd omdat zij geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en meestal verblijven op campings. De politie ziet dat zij zich vaak verplaatsen in busjes voorzien van Engelse kentekens. De meest gebruikte taal is Engels met een Iers accent.

De slachtoffers zijn meestal op leeftijd. De politie vraagt buurtbewoners daarom een oogje in het zeil te houden voor hun bejaarde buurman of buurvrouw en melding te maken als de travellers weer gesignaleerd zijn.