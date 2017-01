Opstandige bestuurder met drugs op maakt N9 onveilig

SINT MAARTENSVLOTBRUG - Een 33-jarige man uit Alkmaar is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden, omdat hij bij Sint Maartensvlotbrug met GHB op slingerend over de N9 reed.

13-1-2017

Omstreeks 2.00 uur kreeg de politie een melding dat een auto in de richting Den Helder vreemd rijgedrag vertoonde.

Ter plaatse zag de politie de auto die afwisselend bijna stil stond en vol gas gaf. De bestuurder had ook de hele breedte van de weg nodig en botste bijna frontaal tegen een vrachtwagen die vanuit de richting Den Helder aan kwam rijden.

Botsing

De bestuurder reageerde niet op een stopteken en ook het blauwe zwaailicht van de politieauto leek hem te ontgaan. Toen de politie naast hem ging rijden, botste hij bijna tegen de politieauto aan. Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand door een botsing tegen de vangrail aan de verkeerde kant van de weg.

De bestuurder was verward, slecht aanspreekbaar en had de uiterlijke kenmerken van iemand die onder invloed van drugs verkeert. Bij controle van de bestuurder en zijn auto vond de politie een flesje met vermoedelijk GHB en een pil.

Weigering bloedproef

De bestuurder werd naar het politiebureau gebracht voor een bloedproef om de hoeveelheid en soort drugs vast te kunnen stellen. De man weigerde echter mee te werken aan de bloedproef. Het weigeren van een bloedproef wordt aangemerkt als misdrijf.

Bij controle bleek de man al eerder te zijn gepakt voor het rijden onder invloed. De politie nam het rijbewijs en de auto van de man in beslag. Bovendien zal onderzocht worden of de man wel lichamelijke en geestelijke geschikt is om een voertuig te besturen.

De man moest de nacht in de cel doorbrengen om te ontnuchteren. In de loop van de ochtend zal hij worden verhoord.