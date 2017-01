Inbraak in winkel op Sluisplein in Anna Pauwlona

ANNA PAULOWNA - Op het Suisplein in Anna Pauwlona is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in een winkel. De politie is op zoek naar getuigen.

Door Jan Balk - 13-1-2017, 8:14 (Update 13-1-2017, 10:12)

De inbrekers hebben rond 02:50 uur de toegangsdeur van het winkelpand ingeslagen. Uit de winkel zijn in ieder geval sigaretten gestolen.

Er werd ook een geldautomaat vernield. Het is nog onduidelijk of uit de automaat ook iets is gestolen.

Uit onderzoek bleek het om vier verdachten te gaan. Zij zijn weggereden op twee scooters. Een onderzoek in de omgeving leverde niets op.