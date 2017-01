Integreren tijdens middag sjoelen

HIPPOLYTUSHOEF - Na het succes in de Wieringermeer gaan Stichting Present Hollands Kroon en de kerken van Wieringen nu ook bijeenkomsten voor vluchtelingengezinnen in Hippolytushoef verzorgen.

Door Lydia Jasper - 12-1-2017, 17:35 (Update 12-1-2017, 17:35)

De opzet van de spelletjesmiddag is heel simpel: iedereen is welkom om tijdens de bijeenkomsten een kopje koffie komen te drinken en een spelletje te doen. ,,De opzet is integratie’’, zegt Anja Kempeneers uit Middenmeer, algemeen coördinator Stichting Present Hollands Kroon. De landelijke Stichting Present telt zeventig afdelingen en verbindt vrijwilligers met mensen die geholpen zijn...