Broers en zussen De Groot samen vierhonderd jaar getrouwd

Familie De Groot uit oorspronkelijk Wadway. Vlnr., voorste rij Annet van der Made–de Groot, Piet de Groot, Emmy Dekker-de Groot, Henny de Groot-Feld, Niko de Groot, Cor Bos, Marry de Groot-Dekker, Dik de Moel, Ria Bos-de Groot. Achter: Dirk van der Made, Margreet de Groot–Straathof, Ron Dekker, Jan de Groot, André de Groot, Jan Kool, Loes Kool-de Groot, Sjaak de Groot, Anneke de Groot-Neefjes, Margareth de Groot-Groot.

WARMENHUIZEN - Broers en zussen De Groot vieren zaterdag 14 januari met hun partners een bijzonder jubileum. De tien stellen zijn samen vierhonderd jaar getrouwd.

Door Ed Dekker - 12-1-2017, 16:39 (Update 12-1-2017, 16:39)

Alle tien kinderen van Jaap de Groot en Gon de Groot-Smal zijn geboren in Zandwerven. Allen zijn het gebied binnen de Westfriese Omringdijk trouw gebleven.

De opmerkelijke uitkomst van de optelsom gaat precies een maand op. Vlak voor kerst is de vierhonderd bereikt. Op 21 december was het 48 jaar geleden dat Nel en Dik de Moel (Wognum) trouwden. Ria en Cor Bos (Heerhugowaard) zeiden op 20 januari 1970 ’ja’ tegen elkaar. Met hun komende 47e trouwdag verspringt de teller naar 401.

De andere acht paren zijn: Emmy en Ron Dekker (Hoorn, 49 jaar getrouwd), Loes en Jan Kool (Opmeer, 49), Sjaak en Marry Dekker (Hauwert, 40), Niko en Anneke Neefjes (Hoogwoud, 39), Piet en Margreet Straathof (Spanbroek, 36), Annet en Dirk van der Made (Hoogwoud, 36), Jan en Henny Feld (Warmenhuizen, 33) en André en Margreth Groot (Hoogwoud, 24).

Goud

In 1949 huwde de eerste, in 1992 de laatste. Dit jaar staan er twee gouden huwelijksfeesten op het programma, vijftig jaar getrouwd. „Onze ouders zelf kwamen niet eens tot hun zilveren feest. Vader De Groot overleed in zijn 24e huwelijksjaar.”

In leeftijd komen de tien De Grootjes samen tot 646 jaar. Niet meegeteld zijn de leeftijden van de partners. Evenals die van de 26 kleinkinderen en twintig achterkleinkinderen van Jaap en Gon de Groot.