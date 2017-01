Woeste zee en harde wind laten sporen na

Foto Marc Moussault De strandopgang bij Woest wordt hersteld. Ook bij De Toko raakten stelconplaten van hun plek.

CALLANTSOOG - Harde wind en hoog water hebben de afgelopen dagen hun sporen nagelaten op het strand van Callantsoog.

Door Harry de Jong - 12-1-2017, 16:35 (Update 12-1-2017, 17:25)

Bij de paviljoens Woest en De Toko spoelde zand onder stelconplaten weg. Herstelwerk met shovels was donderdag nodig om de opgang naar het strand vanuit het paviljoenrestaurant begaanbaar te houden. Ook helmgras en paaltjes achter het paviljoen sneuvelden.

,,Gelukkig neemt de wind nu af’’, aldus Woest-eigenaar Thomas van der Ploeg donderdagmiddag. ,,In combinatie met springtij zitten we daar niet echt op te wachten. Het nieuwe paviljoen staat meer naar voren dan het oude stond. Zulke weersomstandigheden brengen altijd wel veel volk naar het strand. Dat is dan weer mooi meegenomen.’’