Texelse jutters staan op scherp na verlies 15 containers schip

DE KOOG - De Texelse jutters staan op scherp sinds woensdag bekend werd dat een schip ten noordwesten van Texel 15 containers is verloren.

Door Michiel Snik - 12-1-2017, 12:01 (Update 12-1-2017, 12:29)

Jutter Maarten Brugge maakte donderdagmorgen meteen een verkenningsrondje over het strand, hoewel hij zich ervan bewust was dat de westnoordwestenwind eigenlijk te westelijk was om op Texel veel te verwachten. ,,Mijn inschatting was dat de noordkant van Texel en Vlieland de meeste kans maakten. Maar ik ben vanaf Paal 21 tot de Slufter gelopen en hoorde van mijn contacten dat er aan de andere kant van de Slufter ook nog niks was aangespoeld. Morgen draait de wind wel heel goed naar het noordwesten'', besluit hij hoopvol.

Het is nog niet bekend wat de inhoud van de containers is, alleen is bekendgemaakt dat ze geen schadelijke stoffen bevatten. ,,Ik heb geen berichten gehoord dat ze nog drijven, dus waarschijnlijk zijn ze gezonken'', concludeert Maarten Brugge. ,,Spannend. Leuk dat er weer wat op zee gebeurt.''