Groot aantal zaagmachines en tuingereedschap gestolen in Kolhorn

KOLHORN - Bij een inbraak in een bedrijfspand aan de Havenweg in Kolhorn, is een groot aantal zaagmachines en tuingereedschap buitgemaakt. Dit gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag rond 02.00 uur.

De daders kwamen het pand binnen door een raam te vernielen. De politie heeft nog naar hen gezocht in de omgeving, maar dat leverde geen arrestaties meer op.

Een onderzoek naar de inbraak is ingesteld, de politie vraagt getuigen zich te melden.