Dieven in Niedorp gepakt door oplettendheid buurtbewoners

Foto ANP Inbraak.

NIEUWE NIEDORP - De politie heeft woensdagavond meerdere inbrekers aangehouden in Winkel en Nieuwe Niedorp.

Door Van onze verslaggever - 11-1-2017, 22:36 (Update 11-1-2017, 22:45)

Niedorp aantrekkelijk voor inbrekers

Het jaar is amper een week oud en in Winkel en Nieuwe Niedorp is al vijf keer ingebroken. Het is met de regelmaat van de klok raak in Niedorp.

Dat was mogelijk door de oplettendheid van buurtbewoners. Bij de actie werd een politiehelikopter ingezet. Dat meldt de Niedorpse wijkagent Bas Dirkmaat op Twitter.

Inwoners van Nieuwe Niedorp betrapten inbrekers op heterdaad en belden de politie. Die kon uiteindelijk aanhoudingen verrichten in Niedorp en Winkel.

In beide dorpen, en ook in het even verderop gelegen ’t Veld, werd de afgelopen weken veelvuldig ingebroken.