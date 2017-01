Geen treinen tussen Anna Paulowna en Schagen door storing

ANNA PAULOWNA - Het treinverkeer tussen Alkmaar en Den Helder is woensdagmiddag verstoord. Tussen Anna Paulowna en Schagen is een sein- en overwegstoring ontstaan.

Volgens de NS krijgen reizigers op dit traject te maken met een vertraging van in elk geval een uur. Onduidelijk is nog hoe lang het gaat duren voor de storing is verholpen.