Sloop en vernieuwing van vierhonderd verouderde huurhuizen in Hollands Kroon

WIERINGERWERF - In Hollands Kroon worden de komende vijf jaar zo’n vierhonderd verouderde huurhuizen gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Door Martijn Gijsbertsen - 11-1-2017, 17:00 (Update 11-1-2017, 17:00)

De drie corporaties verwachten bovendien 175 huizen te verkopen om de financiën op orde te houden.

De opbrengsten zijn grotendeels bedoeld om te kunnen investeren in nieuwe, zogeheten levensloopbestendige woningen.

Prestatie-afspraken

Dat blijkt uit de prestatie-afspraken tot en met 2021 tussen de gemeente, Wooncompagnie (2600 huurwoningen in Hollands Kroon), Woningbouwvereniging Anna Paulowna (1350 huizen in de Polder), Beter Wonen (1075 woningen op Wieringen) plus huurderskoepels.

Wethouder Theo...