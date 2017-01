Mondial uitgelaten ondernemer van het jaar

Foto George Stoekenbroek De blije winnaars van de Ondernemersprijs 2016, vlnr: Ard, Dick, moeder Nanda, vader Arie en Koen van Diepen.

’T ZAND - De leden van Zakenclub ’t Zand hebben Mondial Uitzend gekozen tot Ondernemer van het jaar 2016. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie in het bomvolle Sportcafé van sporthal Multitreffer. Datzelfde Sportcafé ging er in de persoon van Pieter de Geus vandoor met de publieksprijs van de Schager Courant.

Door Harry de Jong - 10-1-2017, 22:55 (Update 10-1-2017, 22:55)

De broers Ard (35), Dick (36) en Koen (29) van Diepen van Mondial namen de prijs blij en trots in ontvangst. Gadegeslagen door moeder Nanda en vader Arie, grondleggers van het familiebedrijf. Mondial haalt als uitzendbureau voor (voornamelijk) de agrarische sector (maar bijvoorbeeld ook voor schildersbedrijven) al jarenlang Poolse seizoenwerkers naar de Noordkop voor bedrijven die tijdelijk personeel nodig hebben.

Dat gaat al net zolang gepaard met een niet-aflatende zoektocht naar goede verblijfsplaatsen voor de uitzendkrachten. Nadat Mondial eerder noodgedwongen weg moest uit Huis ter Duin in Petten, werd in de tweede helft van 2016 een kantoorpand in Schagen omgebouwd tot flexhotel voor seizoenwerkers. De eerste tijdelijke bewoners worden in februari verwacht.

,,We opereren in een markt die zeker bij het publiek wat moeilijk ligt. Dan is het zó mooi om te ervaren dat ondernemers je activiteiten waarderen. Zozeer zelfs dat ze je tot ondernemer van het jaar kiezen. Dit is echt een bijzonder grote eer’’, aldus een uitgelaten Ard van Diepen namens de familie.

Het Sportcafé won met overmacht de publieksverkiezing van de Schager Courant, waarvoor 3800 mensen hun stem uitbrachten. Pieter de Geus nam de bijbehorende beker dik tevreden, maar ingetogen in ontvangst. Bescheiden als hij is. Op de achtergrond straalde vader Piet van oor tot oor. ,,Ik vind dit zó mooi. Pieter legt zijn ziel en zaligheid in de zaak, maar zal nooit hoog van zichzelf opgeven. Schitterend dat hij zo wordt gewaardeerd.’’

De Zakenclub had ook nog een pluim in petto voor een vereniging of organisatie die zich verdienstelijk maakt in het dorp. Die ging deze keer naar de stichting die de hertenkamp in ’t Zand beheert.