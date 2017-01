’Groote Keeten verdient meer dan een DDR-plein’

Foto Holland Media Combinatie/Ed Dekker Friso ten Holt, Fenneke Stegehuis en Cor Spijker (vlnr.) op het plein in Groote Keeten. Bekijk Fotoserie

GROOTE KEETEN - Werkgroep Plein Groote Keeten gaat het weer proberen. Het plan om de versteende vlakte langs het doodlopende deel van de Duinweg aan te pakken, wordt nieuw leven ingeblazen. Cor Spijker van de werkgroep noemt de huidige kille verbinding tussen dorp en strand een ’DDR-plein’.

Door Ed Dekker - 10-1-2017, 18:23 (Update 10-1-2017, 18:23)

Spijker is een van de zes leden van de werkgroep. De andere vijf zijn Fenneke Stegehuis, Yvette de Bij, Friso ten Holt, Paul Klöters en Hein Veldman. Zij wonen in Groote Keeten of hebben andere...