Conducteur in trein naar Anna Paulowna mishandeld

ANNA PAULOWNA - De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling van een conducteur.

Door onze verslaggever - 10-1-2017, 17:00 (Update 10-1-2017, 17:07)

In de intercity van Schagen naar Anna Paulowna kreeg de 51-jarige NS-medewerker zaterdagmiddag rond een uur een klap in het gezicht, nadat hij een treinreiziger zonder geldig vervoersbewijs had betrapt.

De dader maakte zich na de mishandeling uit de voeten. Het slachtoffer liep hoofdletsel op en deed aangifte van het incident.

Zwartrijder

Mensen die iets hebben gezien of eventueel weten wie de betrokken zwartrijder is, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.