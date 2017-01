Niedorp aantrekkelijk voor inbrekers

NIEUWE NIEDORP - Het jaar is amper een week oud en in Winkel en Nieuwe Niedorp is al vijf keer ingebroken. Het is met de regelmaat van de klok raak in Niedorp.

Door Lydia Jasper - 10-1-2017, 7:00 (Update 10-1-2017, 7:00)

Twee huizen aan de Korenmolen in Nieuwe Niedorp als ook een woning aan de Dorpsstraat in Winkel kregen zaterdagavond ongewenst bezoek. Uit Winkel kwamen meldingen van de Pieter Dekkerstraat (1 januari) en de Reine Victoriaweg (5 januari).

Van gedupeerde Dirk Koster aan de Korenmolen werd de inbreker niet rijk. Inbreker. Enkelvoud....