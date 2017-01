Oude pakhuizen aan het water

,,Deze prachtige foto maakte John Oud van een aantal herenhuizen aan de Loet in Schagen. Duidelijk is de hijsbalk aan het huis van Onneweer te zien’’, zegt Arie Dekker.

,,Als je de foto ziet denk je aan een grachtenpand uit een rijk verleden. Maar de foto is genomen aan de Loet in Schagen, vanaf de kerk richting het tunneltje’’, reageert Jaap van Dijk.

,,Deze foto zal voor velen bekend zijn. De Loet en wel de lage kant voorbij Vreeburg. Vroeger heette het de Bierkade. Ik heb mijn jonge jeugd hier doorgebracht, in de Muziektuin en ook op het voetbalveld van de toenmalige club Sparta. Met de jongens en ook wel meiden van Weggeman, Nuyens, Kuil, Schopjes, Kleier, Raven, Bremer, Vesteringen zijn er vele kattekwaadstreken uitgehaald’’, herinnert Ton Speets zich.

,,Deze week een foto van het gerestaureerde gedeelte van de Loet te Schagen. De oude pakhuizen welke in die tijd aan het water stonden. De Loet was toen een van de wateren waar de vracht nog per boot naar Schagen werd gevaren en per kar of anderzijds verder werd verhandeld’’, zegt Yvonne Feller.

Een mooie entrée vanaf het westen naar het centrum van Schagen.Cees Dubbeld zegt: ,,Wat weer een mooie foto van een markant stukje Schagen, de Loet en wel de lage kant, wat vroeger de zogenaamde Bierkade was. Ik weet de namen van de huidige bewoners niet maar in het eerste huis rechts op de foto woonde de familie Los. Daarnaast woonde eerst Henk Leber, die monteur was bij de Opelgarage van Oene Koopman, later is het pand verbouwd en is Koopman er zelf gaan wonen. Achter de woning stond een LPG voorraadtank van 18.000 liter inhoud. Nu onbegrijpelijk.

Op de plek waar de auto staat was de afleverpomp. Ik zal er wat auto’s gevuld hebben. Daarnaast woonde Jan Tichelaar, ook een monteur van Koopman, nu woont volgens mij Reina de Weger daar. Dan het tot woonhuis verbouwde pakhuis van de Fam. Onneweer en weer daarnaast woont Piet Rodenburg, ex-schoonzoon van Koopman. Verder de Fam Raven, Ed de Ruijter en Klaas Schoehuijs. Voor de huizen langs liep de Loetsloot,waar de beurtschepen van onder andere Bleeker lagen.’’