Inzameling van iPods voor dementerenden via Lions Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - Lionsclub Anna Paulowna en omstreken is gisteren, in navolging van een landelijke actie door serviceclubs, gestart met het inzamelen van oude iPods.

Door Martijn Gijsbertsen - 9-1-2017, 11:45 (Update 9-1-2017, 11:45)

De muziekapparaatjes kunnen worden ingeleverd ten behoeve van de stichting Music & Memory.

Die gebruikt de iPods voor mensen met dementie die in zorginstellingen wonen.

Adressen

Op vier adressen in de Noordkop worden de iPods ingezameld.

Wie een apparaatje wil doneren, kan terecht bij Expert in Breezand (Koningsweg 1), Nuland Woonstijl in Anna Paulowna (Nieuweweg 10) en Kapsalon Reus in Anna...