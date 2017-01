Zes jaar celstraf na gewelddadige woningovervallen in Medemblik en Wieringerwerf

WIERINGERWERF - Het gerechtshof in Amsterdam heeft de 23-jarige K.S. uit Bovenkarspel veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf plus bijna 9300 euro schadevergoeding voor zijn aandeel in twee gewelddadige woningovervallen in Medemblik en Wieringerwerf.

9-1-2017

Eerder legde de rechtbank in Alkmaar de Bovenkarspeler nog vijf jaar cel op. Hiertegen kwam de man in hoger beroep.

Agressief

Het hof komt tot een hogere straf, omdat de slachtoffers volkomen onverwacht, zeer brutaal en uiterst agressief door een groep van vier overvallers, gewapend met neppistolen en messen, in hun...