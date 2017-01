Mees Blom net niet van goud bij NK indoor beachvolleybal

TUITJENHORN - Mees Blom en Ruben Penninga hebben zilver veroverd tijdens het NK indoor beachvolleybal.

Door Redactie Schagen - 8-1-2017, 22:59 (Update 8-1-2017, 23:08)

De Tuitjenhorner en zijn vaste partner werden pas in de finale gestuit door Christiaan Varenhorst en Alexander Brouwer, die nog in ander gezelschap Olympische herinneringen hebben aan Rio. Net als dit duo zitten Blom en Penninga ook in de topteamselectie van bondscoach Gijs Ronnes. Varenhorst en Brouwer wonnen de eerste set met 21-17 maar moesten daarna tot het gaatje (21-19). ,,Jammer’’, aldus Tuitjenhorner Blom. ,,Want we waren dichtbij setwinst.’’