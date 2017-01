De muizenkeutels uit de toeter en blazen tijdens eerbetoon aan Jan Hupkens

jjfoto.nl / Jan Jong Grijze koppen op en voor het podium.

DIRKSHORN - Grijze koppen, óp het podium en ervoor. Het eerbetoon aan de in 2015 overleden jazz- en blues-promotor Jan Hupkens uit Dirkshorn, vrijdagavond in Victorie in Heemskerk, laat zich beleven als een lesje Noord-Hollandse muziekgeschiedenis.

Door Mark Minnema - 8-1-2017, 23:59 (Update 8-1-2017, 23:59)

Want hé, daar heb je gitarist John Schuursma. En bassist Willem Schoone, de haren nog altijd gecoiffeerd als een rockster. Die gasten stonden in de sixties al op het podium. En de ’Barrelhouse-broers’ John en Guus Laporte, zij aan zij. Die zijn er toch ook alweer...