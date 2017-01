Gezelschapshond helpt nu baasje met dwarsleasie

Foto Marc Moussault Gerber met zijn hond. In het midden Ligthart, rechts Leijen.

TUITJENHORN - Sebastiaan Gerber (40) en zijn gezin namen Mila, een kruising tussen een boerboel en een golden retriever, in huis als gezelschapsdier. Nu opent het beestje kastdeuren, pakt bestek op en kan het een jas uittrekken.

Door Cas Broxterman - 8-1-2017, 17:32 (Update 8-1-2017, 17:59)

Het is een verrassende wending voor Gerber, die vanwege een dwarslaesie al jaren in een rolstoel zit. Hij heeft altijd honden in huis gehad, maar nooit om hem bij zijn lichamelijke handicap te helpen. Dat verandert als het aan Jan Ligthart en Jaap Leyen ligt....